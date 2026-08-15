Alibaba: Τα ΑΙ μοντέλα της ανοιχτών βαρών ξεπέρασαν τα 3 δισ. λήψεις παγκοσμίως

Ξεπέρασε τις Meta Platforms, Alphabet και άλλους εγχώριους ανταγωνιστές. Έγινε η Νο1 εταιρεία στον κόσμο ως προς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μοντέλα ανοιχτών βαρών (open-weight) της Alibaba Group Holding έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 3 δισεκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως τους τελευταίους έξι μήνες, ξεπερνώντας τις Meta Platforms, Alphabet και άλλους εγχώριους ανταγωνιστές, και καθιστώντας την Alibaba την Νο1 εταιρεία στον κόσμο ως προς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η οικογένεια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Qwen της Alibaba έχει διαθέσει ως open source περισσότερα από 460 μοντέλα, ενώ το οικοσύστημά της έχει δημιουργήσει πάνω από 300.000 παράγωγα μοντέλα, ανακοίνωσε η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας σε δήλωσή της μέσω email.

Η Google, που ανήκει στην Alphabet, κατέγραψε 418 εκατομμύρια λήψεις, ενώ η Meta 227 εκατομμύρια το 2026, σύμφωνα με το Hugging Face, δημοφιλή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δημοσίευσε στις 14 Αυγούστου έκθεση για την κατάσταση των μοντέλων ανοιχτού τύπου.

Τα μοντέλα ανοιχτών βαρών μπορούν να μεταφορτωθούν, να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία για νέα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την υιοθέτησή τους έναν δείκτη του ποιες τεχνολογίες επιλέγουν οι προγραμματιστές για να αναπτύξουν πάνω σε αυτές. Αυτό έχει καταστήσει τα στοιχεία για τις λήψεις και τα παράγωγα μοντέλα έναν από τους δείκτες επιρροής στην κούρσα τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς κινεζικές εταιρείες όπως η Alibaba προωθούν ικανά μοντέλα που είναι σχετικά φθηνά και εύκολα στην προσαρμογή. Η άνοδος του Qwen δείχνει ότι αυτή η στρατηγική κερδίζει έδαφος και εκτός Κίνας.

Το Qwen, μαζί με τη Moonshot AI, τη DeepSeek και άλλους Κινέζους κατασκευαστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκουν να αναπαράγουν τις επιδόσεις των κορυφαίων μοντέλων, προσπαθώντας να γεφυρώσουν το χάσμα με τα κλειστά μοντέλα των ΗΠΑ, όπως αυτά της OpenAI και της Anthropic.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές τσιπ και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η σύντομη απαγόρευση πρόσβασης από το εξωτερικό στο μοντέλο Fable 5 της Anthropic το φετινό καλοκαίρι, δεν φαίνεται να επιβραδύνουν τους Κινέζους ανταγωνιστές.

Τα στοιχεία της Alibaba για τις λήψεις του Qwen το καθιστούν «μία από τις μεγαλύτερες βάσεις του οικοσυστήματος ανοιχτής τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η έκθεση του Hugging Face.

Η εταιρεία τεχνολογίας cloud, ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Χανγκτζόου κερδίζει έδαφος έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών της DeepSeek, Moonshot Kimi και MiniMax, αλλά και έναντι των αμερικανικών μοντέλων.

«Το Qwen έχει γίνει μέρος της προεπιλεγμένης ροής εργασίας για τους προγραμματιστές που αποφασίζουν ποια μοντέλα θα προσαρμόσουν περαιτέρω και θα θέσουν σε λειτουργία», αναφέρει η έκθεση.

Μια ευρεία οικογένεια μοντέλων μπορεί να δημιουργήσει ένα αυτοτροφοδοτούμενο οικοσύστημα: περισσότεροι προγραμματιστές υιοθετούν τα μοντέλα, δημιουργούνται περισσότερες παράγωγες εκδόσεις και αυτό, με τη σειρά του, προσελκύει νέους χρήστες.

Η Alibaba έχει ενισχύσει αυτόν τον κύκλο, διαθέτοντας το Qwen μέσω της πλατφόρμας cloud της σε εταιρικούς πελάτες σε αγορές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Αφρική, προσφέροντάς του μια εμβέλεια που πολλοί ανταγωνιστές δεν διαθέτουν.

Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί ανταποκρίνονται. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Meta και η Nvidia έχουν κυκλοφορήσει νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού τύπου, καθώς ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση προγραμματιστών εντείνεται.