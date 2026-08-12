Νέα επιχείρηση περισυλλογής από το λιμενικό για 93 αλλοδαπούς - Στους 240 οι διασωθέντες σε πέντε περιστατικά

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 93 αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 93 αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια και 51 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, αντίστοιχα.

Για την περισυλλογή τους κινητοποιήθηκαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε τρεις ακόμη επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 147 αλλοδαποί.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 32 άτομα, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.

Σε δεύτερη επιχείρηση, επίσης με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, εντοπίστηκε λέμβος με 69 αλλοδαπούς, περίπου 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Κρήτη.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ο εντοπισμός τρίτης λέμβου με 46 αλλοδαπούς, περίπου 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Με τις τελευταίες δύο λέμβους, ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών που εντοπίστηκαν στις πέντε επιχειρήσεις ανέρχεται πλέον σε περίπου 240 άτομα, καταδεικνύοντας την αυξημένη κινητικότητα των μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ