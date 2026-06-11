Βόρεια Ιρλανδία: Νέα νύχτα διαδηλώσεων και συγκρούσεις με την αστυνομία στο Μπέλφαστ

Συνολικά περισσότεροι από εκατό διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, σε μερικές περιπτώσεις ειρηνικά.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε έναν εκτοξευτήρα νερού χθες, Τετάρτη, το βράδυ για να διαλύσει το πλήθος διαδηλωτών κοντά στο Μπέλφαστ, όπου ταραχές σημειώθηκαν για δεύτερη διαδοχική νύκτα, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι για την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε σουδανό πρόσφυγα.

Συνολικά περισσότεροι από εκατό διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, σε μερικές περιπτώσεις ειρηνικά.

Η κατάσταση ήταν πάντως τεταμένη από την αρχή της βραδιάς σ' ένα δρόμο του Γκλένγκορμλι, στο βόρειο τμήμα της βορειοϊρλανδικής πρωτεύουσας, όπου αναπτύχθηκε σημαντική αστυνομική δύναμη, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες, εναντίον των δυνάμεων της τάξης και έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον έναν κάδο σκουπιδιών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Στο κέντρο του Μπέλφαστ δεν σημειώθηκαν βιαιότητες, αντίθετα από χθες, οπότε είχαν σημειωθεί ταραχές εναντίον μεταναστών, οι οποίες ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μπέλφαστ.

Το θύμα αυτής της επίθεσης, ο Στίβεν Όγκιλβι, έχασε ένα μάτι. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ η οικογένειά του, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία και στην οποία η οικογένεια δήλωνε «αηδιασμένη» από τις σκηνές βίας που είχαν εκτυλιχθεί την προηγουμένη.

Αυτές οι αντιμεταναστευτικές ταραχές χαρακτηρίσθηκαν «σοκαριστικές» από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και η βορειοϊρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την κινητοποίηση επιπλέον δυνάμεων. Ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φθάσουν σήμερα.

Έρημοι δρόμοι

Παροτρύνσεις για διαδηλώσεις είχαν κάνει φυσιογνωμίες της άκρας δεξιάς, κυρίως ο ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον -το αληθινό του όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον- και ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Παρά τις εκκλήσεις για ηρεμία, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, όπου πολλά καταστήματα και εστιατόρια παρέμειναν κλειστά, ενώ οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν έρημοι, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Γκράφιτι ισλαμοφοβικού χαρακτήρα έχουν γραφτεί πάνω σε τοίχους και σε μεταλλικά ρολά εμπορικών καταστημάτων της συνοικίας στην οποία χθες είχε πυρποληθεί ένα λεωφορείο.

Κάτοικοι που συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσαν σοκαρισμένοι. «Ζω εδώ καιρό τώρα και... είναι απλώς θλιβερό», είπε μια 28χρονη κάτοικος ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Μια άλλη, η οποία δεν θέλησε ούτε αυτή να δώσει το όνομά της, είπε πως καταλαβαίνει το «θυμό» των διαδηλωτών, όμως εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι όλοι «οι ξένοι» θα μπαίνουν πλέον στο ίδιο τσουβάλι.

Οι βιαιότητες αυτές ξέσπασαν αφού διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα, το οποίο έδειχνε τον δράστη να κάθεται πάνω σ' έναν άνδρα που είναι ξαπλωμένος καταγής και αιμορραγεί, και να τον χτυπάει.

«Ρατσισμός»

Οι αρχές κατήγγειλαν το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατηγόρησαν ορισμένους ότι υποκίνησαν το θυμό μέσω του Ίντερνετ. Η ρυθμιστική αρχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης Ofcom προειδοποίησε τις πλατφόρμες υπενθυμίζοντάς τους τις νομικές υποχρεώσεις τους.

Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης ότι η δημοσιοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευθύνσεων ξένων υπηκόων ενδέχεται «να αποτελεί ποινικό αδίκημα».

Η βορειοϊρλανδή υπουργός Εσωτερικών Ναόμι Λονγκ κατηγόρησε αυτούς που, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «εργαλειοποίησαν τον θεμιτό φόβο τον οποίο αισθάνονται οι άνθρωποι μπροστά στα γεγονότα», καταγγέλλοντας τον «ρατσισμό» πίσω από τις βιαιότητες.

Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης, ο Χάντι Αλοντίντ, ένας 30χρονος Σουδανός, εμφανίσθηκε χθες το πρωί ενώπιον δικαστή στο Μπέλφαστ. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κυρίως κατηγορία για απόπειρα φόνου, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε την παρουσία δικηγόρου και συνοδευόταν από έναν αραβόφωνο μεταφραστή.

Στο τέλος της ακροαματικής συνεδρίασης, παρέμεινε κρατούμενος μέχρι την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου που προγραμματίσθηκε για τις 8 Ιουλίου.

Τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή, όμως η αστυνομία έχει στο στάδιο αυτό αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Παρίσι, Δουβλίνο, Μπέλφαστ

Ο Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος είχε φθάσει στη Βόρεια Ιρλανδία το 2023, είχε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής με ισχύ μέχρι το 2028, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ιρλανδία, αφού προηγουμένως είχε πάει στο Παρίσι.

Προσωπικότητες των κομμάτων της άκρας δεξιάς Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ή Restore Britain, επικεφαλής του οποίου είναι ο Ρούπερτ Λόου, αμφισβήτησαν τις μεταναστευτικές πολιτικές της εργατικής κυβέρνησης και των συντηρητικών προκατόχων της.

Βίαιες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις είχαν συγκλονίσει τη Βόρεια Ιρλανδία κυρίως τον Ιούνιο 2025 και το καλοκαίρι του 2024, καθώς και άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος τριών ατόμων μετά τις βιαιότητες που σημειώθηκαν προχθές, Τρίτη, το βράδυ στη Γλασκώβη της Σκωτίας, στη διάρκεια των οποίων άνθρωποι «δέχθηκαν επιθέσεις εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους», σύμφωνα με την αστυνομία. Πιστοί αναγκάσθηκαν να κλειδωθούν μέσα στο τζαμί ως μέτρο ασφαλείας.

Στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία, πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα μια διαδήλωση, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν βιαιότητες, για να καταγγελθεί η διαχείριση εκ μέρους της τοπικής αστυνομίας του φόνου, το Δεκέμβριο, ενός λευκού φοιτητή, του Χένρι Νόβακ, από έναν νεαρό σιχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ