Spider-Man και Οδύσσεια ενισχύουν τις μετοχές του ινδικού κινηματογράφου

Η ισχυρή πορεία των νέων μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ φαίνεται να δίνει νέα ώθηση στον κλάδο των κινηματογραφικών αιθουσών στην Ινδία.

Η ισχυρή πορεία των νέων μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ, Spider-Man: Brand New Day και The Odyssey, φαίνεται να δίνει νέα ώθηση στον κλάδο των κινηματογραφικών αιθουσών στην Ινδία. Οι εντυπωσιακές εισπράξεις των πρώτων ημερών έχουν ενισχύσει την αισιοδοξία των επενδυτών, με τις μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών multiplex να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Ειδικότερα, οι μετοχές της PVR Inox Ltd., της μεγαλύτερης εταιρείας multiplex της χώρας, ενισχύθηκαν κατά 18% τον Ιούλιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιανουάριο του 2022. Τη Δευτέρα κατέγραψε επιπλέον άνοδο έως και 2%. Κέρδη σημείωσαν επίσης οι μικρότερες εταιρείες Cineline India Ltd. και Mukta Arts Ltd.

Παράλληλα, η άνοδος αυτή ακολουθεί αντίστοιχη τάση που παρατηρείται και στους διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Κορέας και της Κίνας. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι οι μεγάλες χολιγουντιανές και εγχώριες παραγωγές μπορούν να επαναφέρουν το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες, έπειτα από χρόνια ανομοιόμορφων επιδόσεων στο box office.

Την ίδια στιγμή, η νέα ταινία Spider-Man, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, έχει ήδη καταγράψει τις μεγαλύτερες εισπράξεις πρώτου Σαββατοκύριακου από οποιαδήποτε ταινία φέτος και τις δεύτερες υψηλότερες στην ιστορία του Χόλιγουντ. Παράλληλα, η The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν συγκέντρωσε περισσότερα από 264 εκατ. δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Every Brand New Day brings a Brand New milestone 🙌🗣️#SpiderManBrandNewDay in cinemas now, in English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam & Kannada. Book your tickets via the link in bio. pic.twitter.com/Oql1RVK3Av — Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) August 2, 2026

Επιπλέον, το Spider-Man, το οποίο προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τόσο στα αγγλικά όσο και σε άλλες ινδικές γλώσσες, έχει ήδη ξεπεράσει σε ακαθάριστες εισπράξεις τα 2,2 δισ. ρουπίες (23 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με ανάρτηση της ινδικής μονάδας της Sony Pictures Entertainment στην πλατφόρμα X την Κυριακή το απόγευμα.

Ωστόσο, η αισιοδοξία για τις μετοχές των ινδικών multiplex έρχεται μετά από μια γενικά υποτονική πορεία των περιφερειακών και ινδικών ταινιών μέσα στο 2025. Με εξαίρεση ορισμένες μεγάλες επιτυχίες, όπως το θρίλερ κατασκοπείας Dhurandhar, η αγορά δυσκολεύτηκε να καταγράψει ουσιαστική αύξηση στις εισπράξεις.