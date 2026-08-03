Γουίλιαμς (Fed): «Η Fed είναι έτοιμη να δράσει αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος»

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί το β' τρίμηνο του έτους και θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο πέρσι», ανέφερε.

Αισιόδοξος ως προς την πορεία του πληθωρισμού εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα διστάσει να προσαρμόσει τα επιτόκια, προχωρώντας ακόμη και σε αύξηση, προκειμένου να επιστρέψει στον στόχο.

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί το β' τρίμηνο του έτους και θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κατά το επόμενο», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Reuters. «Νομίζω ότι η νομισματική πολιτική είναι σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή, για να υποστηρίξει αυτή την πορεία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ανέφερε πως εάν ο πληθωρισμός δεν συμπεριφερθεί όπως αναμένεται, η Fed θα χρειαστεί να αναλάβει δράση. «Εάν η οικονομία δεν ακολουθήσει πορεία που να διασφαλίζει την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%, θα ήταν απολύτως σκόπιμο να αναλάβουμε δράση ώστε να εισέλθουμε σε αυτή τη τροχιά», είπε.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75%. Πάντως, η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, με τρεις αξιωματούχους να τάσσονται υπέρ μίας αύξησης κατά 0,25 μονάδες, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα ενέχει τον κίνδυνο να χρειαστεί πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον.

«Ειλικρινά, εστιάζω αρκετά σε αυτό που θα δούμε στα στοιχεία για τον πυρήνα του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, και αν αυτό θα συνάδει με μία πορεία προς το 2%, σύμφωνη με την επίτευξη του στόχου μας για πληθωρισμό 2% σε σταθερή βάση έως το 2028», δήλωσε ο Γουίλιαμς.

«Ωστόσο, δεν προβλέπω, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα στο βασικό μου σενάριο, ότι θα δούμε συνεχή πληθωριστική πίεση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους ή το επόμενο έτος λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτό είναι κάτι που προφανώς θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις περιστάσεις», ανέφερε.