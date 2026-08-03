Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:20 και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της.

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των εθελοντών. Στο σημείο βρίσκονται συνολικά 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνδράμει ο Δήμος Αργοστολίου, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη εξάλειψη κάθε εστίας και την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ