EKT: Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες λόγω αβεβαιότητας για το Ιράν, όχι λόγω πληθωρισμού

Η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν επηρέασε περισσότερο από τον υψηλότερο πληθωρισμό την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών της Ευρωζώνης, οδηγώντας τα κατ' επέκταση να περιορίσουν τις δαπάνες τους, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν επηρέασε περισσότερο από τον υψηλότερο πληθωρισμό την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών της Ευρωζώνης, οδηγώντας τα κατ' επέκταση να περιορίσουν τις δαπάνες τους, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η δυναμική της κατανάλωσης υποχώρησαν σημαντικά μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως έγραψαν οι οικονομολόγοι Neus Dausa i Noguera, Μαρία Δήμου και Όμηρος Κουβαβάς σε άρθρο που δημοσιεύεται στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της ΕΚΤ.

Η επιβράδυνση οφείλεται στην πτώση των προαιρετικών δαπανών, ενώ οι δαπάνες για την ενέργεια αυξήθηκαν, αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος στις μεταφορές. Οι δαπάνες για στέγαση και τρόφιμα ήταν ανθεκτικές, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα έκαναν τις πιο έντονες προσαρμογές.

«Η εξασθένηση της ονομαστικής κατανάλωσης φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε νοικοκυριά που δεν έχουν περιορισμούς στον προϋπολογισμό, αλλά επιλέγουν να καθυστερήσουν τις δαπάνες ως απάντηση στην αυξημένη αβεβαιότητα», ανέφεραν οι ερευνητές.

«Αν και οι υψηλότερες τιμές που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μπορεί επίσης να έπαιξαν ρόλο, η παρακάτω ανάλυση υποδηλώνει ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο παράγοντας της ψυχολογίας» ο οποίος εξακολουθεί να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά ακόμα και αφού υπολογιστούν οι μεταβολές στα εισοδήματα.

Η πτώση 10 μονάδων που καταγράφηκε στην εμπιστοσύνη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, συνδέθηκε, κατά μέσο όρο, με μείωση περίπου 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στην ατομική ονομαστική κατανάλωση τον Απρίλιο του 2026, ανέφεραν οι οικονομολόγοι. Αυτό είναι συγκρίσιμο με τον Απρίλιο του 2022, όταν τα νοικοκυριά αντιμετώπισαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι το καταναλωτικό κλίμα έχει βελτιωθεί πρόσφατα, οι αγοραστές δεν έχουν απαραίτητα ξεπεράσει το σοκ που έχει προκαλέσει η σύγκρουση, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Εάν τα νοικοκυριά θεωρήσουν τις απώλειες πραγματικού εισοδήματος που προκάλεσε η σύγκρουση ότι θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και τις συνδέσουν με χαμηλότερη πραγματική αγοραστική δύναμη, η αρχική επιβράδυνση που οφείλεται στην αβεβαιότητα θα μπορούσε να εδραιωθεί περαιτέρω», επισημαίνουν οι ερευνητές της ΕΚΤ.