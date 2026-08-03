Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις - Πότε εκπνέει η προθεσμία

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα pothen.gr.

Ανοιχτή είναι από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 3 Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.

Τα βήματα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα pothen.gr και τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

Είσοδος στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxinet.

Αυτόματη άντληση δεδομένων από τράπεζες – με υποχρεωτική διασταύρωση.

Επαλήθευση και χειροκίνητη συμπλήρωση όπου χρειάζεται. Αν λείπουν στοιχεία από κάποια τράπεζα η εισαγωγή γίνεται με ευθύνη του υπόχρεου.

Δικαιολόγηση προέλευσης χρημάτων. Kάθε ποσό, κάθε αλλαγή υπολοίπου πρέπει να φέρει αιτιολόγηση όπως για παράδειγμα μισθοί, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, κληρονομιά δωρεές κ.λπ.

Έλεγχος σε οχήματα και ακίνητα, με βάση την πραγματική εικόνα περιουσίας.

Ξεχωριστή υποβολή από σύζυγο/σύντροφο, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες είναι μεταξύ άλλων:

Πολιτικά πρόσωπα (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές κ.ά.).

Αιρετοί ΟΤΑ (Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι)

Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί

Δημόσιοι υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών

Στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Ιδιοκτήτες, διευθυντές και δημοσιογράφοι ΜΜΕ

Παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων

Οι σύζυγοι ή σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης των παραπάνω.

Τι συμβαίνει σε εκπρόθεσμη υποβολή

Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία στην παρ.1 του αρθ.18 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200 ευρώ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Όπως ορίζεται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400 ευρώ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.