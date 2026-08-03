Τουρκία: Σε επίπεδο-ρεκόρ οι εξαγωγές τον Ιούλιο

Σε ποσοστό 2,9% αυξήθηκαν οι τουρκικές εξαγωγές τον Ιούλιο, στα 25,6 δισ. δολάρια, που αποτελεί το υψηλότερο μέγεθος που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα αυτό.

Σε ποσοστό 2,9% αυξήθηκαν οι τουρκικές εξαγωγές τον Ιούλιο, στα 25,6 δισ. δολάρια, που αποτελεί το υψηλότερο μέγεθος που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα αυτό.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας σχεδόν τα 33 δισ. δολάρια, ενώ ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας αυξήθηκε κατά 4,1% στα 58,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου Omer Bolat.

Το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου διευρύνθηκε κατά 14% στα 7,37 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με 6,46 δισ. δολάρια τον Ιούλιο του 2025.

Ο δείκτης κάλυψης εξαγωγών προς εισαγωγές μειώθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 77,7%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 161,6 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,7% στα 222,1 δισ. δολάρια.

Το επταμηνιαίο έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου διογκώθηκε κατά 8,2% στα 60,5 δισ. δολάρια, με τον συνολικό όγκο εμπορίου να αυξάνεται κατά 4,1% στα 383,7 δισ. δολάρια.

Ο δείκτης κάλυψης εξαγωγών προς εισαγωγές διαμορφώθηκε στο 72,8%, μειωμένος από 73,6% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι ετησιοποιημένες εξαγωγές έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 278,6 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο, αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο, δήλωσε ο Μπολάτ.

Οι ετησιοποιημένες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% στα 375,3 δισ. δολάρια, ενώ το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 9,5% στα 96,8 δισ. δολάρια.

Ο ετησιοποιημένος όγκος εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,3% στα 653,9 δισ. δολάρια, ενώ ο δείκτης κάλυψης εξαγωγών προς εισαγωγές μειώθηκε στο 74,2% από 75,3%.