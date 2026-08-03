Ισραήλ: Διαβίβασε στις ΗΠΑ τις «ανησυχίες» του για το σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς

Το Ισραήλ γνωστοποίησε στην Ουάσινγκτον τις «ανησυχίες» του σχετικά με το σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ γνωστοποίησε στην Ουάσινγκτον τις «ανησυχίες» του σχετικά με το σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ διαβίβασε στους Αμερικανούς ομολόγους τα σχόλια και τις ανησυχίες του για το προτεινόμενο πλαίσιο», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο εκπρόσωπος Ντόρον Σπίλμαν. «Η εκδοχή που έχει δημοσιοποιηθεί δεν αντανακλά τη θέση του Ισραήλ».

Ο ίδιος είπε πως οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών διαπίστωσαν ότι η Χαμάς έχει επανεξοπλιστεί και έχει στρατολογήσει νέα μέλη μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025.

Αυτή η συμφωνία εκεχειρίας είχε αποτέλεσμα να μειωθεί η ένταση των μαχών και των πληγμάτων, όμως το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις λέγοντας ότι στοχοθετεί μαχητές ή υποδομές της οργάνωσης, κάτι που πηγές επί του πεδίου έχουν αρνηθεί κατ' επανάληψη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι αποδέχθηκε το επόμενο βήμα μιας συμφωνίας που προβλέπει την παράδοση των όπλων της σε μία υπό σύσταση παλαιστινιακή επιτροπή διακυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το βήμα αυτό «σημαντικό ορόσημο» στις προσπάθειες που έχουν στόχο να θέσουν τέλος στον καταστροφικό πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την επίθεση στης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2022, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» με την εξέλιξη αυτή.

Όμως ο εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ενέργειες τις Χαμάς δείχνουν πως ετοιμάζεται για «νέες σφαγές του είδους της 7ης Οκτωβρίου», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο που δημοσιεύθηκε από το "Συμβούλιο Ειρήνης" του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι η Γάζα θα γίνει «μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και η οποία δεν θα αντιπροσωπεύει καμία απειλή για τους γείτονές της».

«Αυτό το όραμα είναι σε πλήρη αντίθεση σε την υφιστάμενη πραγματικότητα και με τις διακηρυγμένες προθέσεις της Χαμάς. Το πρώτο απαραίτητο στάδιο προς κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς», είπε.

«Κάθε μέτρο, που δεν καταλήγει σε πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, αφήνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει εκ νέου το Ισραήλ».

Ισραηλινή πολιτική πηγή είχε δηλώσει νωρίτερα πως το Ισραήλ, που εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της λωρίδας της Γάζας, δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του στο πλαίσιο του σχεδίου χωρίς να έχει επιβεβαιώσει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η Χαμάς τάσσεται επί μακρόν υπέρ ενός σταδιακού αφοπλισμού, με παράδοση όπλων σε μια ανεξάρτητη επιτροπή μετά την επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών παρά υπέρ μιας άμεσης και μονομερούς παράδοσης του οπλοστασίου της.

Το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, με τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και το υπουργείο Υγείας στη Γάζα να κάνουν λόγο χθες, Κυριακή, για τουλάχιστον 13 θανάτους στις ισραηλινές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ