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Austriacard: «Πράσινο φως» στην σχεδιαζόμενη συναλλαγή εξαγοράς της Dai Nippon

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Austriacard: «Πράσινο φως» στην σχεδιαζόμενη συναλλαγή εξαγοράς της Dai Nippon
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Η τουρκική αρχή ανταγωνισμού ενέκρινε στις 30 Ιουλίου 2026 τη σχεδιαζόμενη προαιρετική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς της Dai Nippon Printing, όπως ενημερώνει το κοινό η Austriacard.

Η τουρκική αρχή ανταγωνισμού ενέκρινε στις 30 Ιουλίου 2026 τη σχεδιαζόμενη προαιρετική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς της Dai Nippon Printing, όπως ενημερώνει το κοινό η Austriacard.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής η «Εταιρία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεων στις 13.05.2026, 12.06.2026 και 19.06.2026 αναφορικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd (“DNP”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP στις 3 Αυγούστου 2026, η Προϋπόθεση και Αίρεση σχετικά με την Έγκριση Ελέγχου Συγκεντρώσεων, όπως αυτή προβλέπεται στην Ενότητα 4.1.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, εκπληρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα, η τουρκική αρχή ανταγωνισμού ενέκρινε τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή στις 30 Ιουλίου 2026. Όλες οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες αναφέρονται στην Ενότητα 4.1.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, έχουν ήδη εκδώσει τις αποφάσεις έγκρισής τους, ή η νόμιμη προθεσμία αναμονής έχει ήδη παρέλθει, με αποτέλεσμα η σχεδιαζόμενη συναλλαγή να θεωρείται εγκεκριμένη.

Η Περίοδος Αποδοχής της Πρότασης λήγει στις 21 Αυγούστου 2026, στις 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθηνών, σημειώνει η εταιρεία.

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