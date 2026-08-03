Στουρνάρας: «Ρευστό το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά οι διαταραχές δημιουργούν και ευκαιρίες»

Όπως σημειώνει ο κ. Στουρνάρας, οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα μας προσφέρουν έναν χάρτη που δείχνει τον δρόμο για την αύξηση της ευημερίας και την ασφάλεια στο μέλλον.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ρευστό εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι διαταραχές δημιουργούν και ευκαιρίες», τονίζει ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας σε άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής» και επισημαίνει: «Οι τρέχουσες διεθνείς αναταράξεις δεν αποτελούν μόνο πηγή κινδύνου, αλλά και μια κλήση αφύπνισης για την Ευρώπη. Υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενίσχυση του συντονισμού των κοινών πολιτικών».

Όπως σημειώνει ο κ. Στουρνάρας, οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα μας προσφέρουν έναν χάρτη που δείχνει τον δρόμο για την αύξηση της ευημερίας και την ασφάλεια στο μέλλον. Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια από τη δημοσιοποίησή τους, ήρθε η ώρα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για το μέλλον.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της ΤτΕ η Ευρώπη εξάγει σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών της: αυτή τη στιγμή περίπου το 1/3 των επενδύσεων των κατοίκων της ζώνης του ευρώ σε εισηγμένες μετοχές συγκεντρώνεται στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ - ποσοστό συγκρίσιμο με τις αντίστοιχες επενδύσεις εντός της ζώνης του ευρώ. Ενώ οι τοποθετήσεις αυτές αποφέρουν χρηματοοικονομικά κέρδη για τους Ευρωπαίους αποταμιευτές, τα οφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα και την καινοτομία τα αποκομίζουν πρωτίστως οι χώρες όπου επενδύονται τα κεφάλαια - σε συντριπτικό βαθμό οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να διοχετεύσουμε τις εγχώριες αποταμιεύσεις στις εγχώριες αγορές, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να καταργήσουμε τα ποικίλα εμπόδια, άμεσα και έμμεσα, που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν στις διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών, υπηρεσιών αλλά και στη μετακίνηση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση τραπεζικών συγχωνεύσεων, καθώς και να πραγματοποιήσουμε κοινές εκδόσεις ασφαλούς χρέους στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών, όπως η άμυνα, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και η ενεργειακή ασφάλεια, όπως αναλύεται και τονίζεται εμφατικά στις Εκθέσεις Draghi και Letta.

Για τον πληθωρισμό ο κ. Γ. Στουρνάρας σημειώνει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ασκήσει στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της ευρωζώνης, όμως το ενθαρρυντικό είναι ότι οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό που βασίζονται σε δείκτες των αγορών και στοιχεία ερευνών παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθεροποιημένες γύρω στον στόχο του 2%, γεγονός το οποίο σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την αξιοπιστία που έχει εδραιώσει διαχρονικά το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής.

Στο μεταξύ, η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι υποτονική, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει δυσμενώς την εμπιστοσύνη και τη δραστηριότητα.

Όμως οι αγορές εργασίας παραμένουν ανθεκτικές, με την απασχόληση να προσεγγίζει ιστορικώς χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει την υποκείμενη ισχύ της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, ενώ οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες διατηρήθηκαν ομαλές παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξήθηκαν ελάχιστα, ενώ οι συνθήκες τραπεζικής χρηματοδότησης, αν και έχουν αυστηροποιηθεί σε κάποιο βαθμό, εξακολουθούν να στηρίζουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Τέλος, ο διοικητής της ΤτΕ σημειώνει ότι «η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να κάνει ό,τι χρειάζεται για τη διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών, ενώ η μακροχρόνια ευημερία της Ευρώπης θα εξαρτηθεί ολοένα περισσότερο από την ικανότητά μας να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να βαθύνουμε την Ενιαία Αγορά μας, να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια και να ενισχύσουμε την οικονομική μας ανθεκτικότητα».