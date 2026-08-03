ΜΕΤΕΟ: Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών.

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών, όπως προκύπτει από καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από επιλογή σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ετησίων ανέμων/μελτεμιών, έχουμε τα παρακάτω δεδομένα για τους θυελλώδεις ανέμους τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026: