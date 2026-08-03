ΜΕΤΕΟ: Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών.
Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών, όπως προκύπτει από καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Συγκεκριμένα, έπειτα από επιλογή σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ετησίων ανέμων/μελτεμιών, έχουμε τα παρακάτω δεδομένα για τους θυελλώδεις ανέμους τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026:
- Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.
- Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.
- Πεντέλη-εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022). Σημειώνεται ότι δεύτερος σταθμός στην κορυφή Πεντέλης κατέγραψε στις 31/07/2026 μέγιστη ριπή 150 km/h αλλά επειδή ο σταθμός λειτουργεί ένα έτος δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος.
- Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).
- Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.