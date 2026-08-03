Ζαχαράκη από τη Ρούσσα Έβρου: «Μας ενώνει η Ελλάδα γιατί είμαστε όλοι πολίτες της»

Έναν χρόνο μετά την ιστορική αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης, ο νόμος εφαρμόζεται. Κατατέθηκε η αίτηση για την καταχώριση του θρησκευτικού νομικού προσώπου.

Στη Ρούσσα Έβρου βρέθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις «Χίλια 2026» των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης.

Η φετινή παρουσία της Υπουργού στη Ρούσσα αποκτά ιδιαίτερη θεσμική και συμβολική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά την ιστορική αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης από τη Βουλή των Ελλήνων, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπό τη Σοφία Ζαχαράκη. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά την κατάθεση, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, της αίτησης για την καταχώριση του θρησκευτικού νομικού προσώπου «Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνοι Θράκης», σηματοδοτώντας την έμπρακτη εφαρμογή της μεταρρύθμισης και την ολοκλήρωση ενός ιστορικού θεσμικού βήματος.

Παράλληλα, τον Απρίλιο ανακοινώθηκε η προσωρινή διαχειριστική επιτροπή για τα βακούφια των Αλεβιτών-Μπεκτασήδων, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2025.

«Ο νόμος εφαρμόζεται», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία προχωρά με συνέπεια από τη νομοθετική αναγνώριση στην έμπρακτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων και της ιδιαίτερης θρησκευτικής ταυτότητας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης αποτέλεσε μια ιστορική πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία συγκέντρωσε ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή.

Η Σοφία Ζαχαράκη κατέστησε σαφές ότι η Ελληνική Πολιτεία θα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους Μπεκτασήδες Αλεβίτες Θράκης, ως υπερασπιστής και εγγυητής των δικαιωμάτων και της ταυτότητάς τους, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Από την ακριτική Θράκη, εκεί όπου αρχίζουν τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, η Υπουργός ανέδειξε ένα ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, συνταγματικής ισονομίας και θρησκευτικής ελευθερίας. Μιας ενότητας η οποία στηρίζεται στην κοινή πατρίδα, στην ισότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και στον αδιαπραγμάτευτο ρόλο της Ελληνικής Πολιτείας ως εγγυητή της ασφάλειας και της ελευθερίας κάθε πολίτη της.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η κοινή παρουσία του Ποστνισίν των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης, του Μουφτή Διδυμοτείχου και του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης και αμοιβαίου σεβασμού.

Η Ελλάδα, με σταθερή επίγνωση της ιστορικής, εθνικής και θρησκευτικής της ταυτότητας, αποδεικνύει ότι η προστασία της ελευθερίας της πίστης και των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων πολιτών ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ενότητα της πατρίδας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη: «Μας ενώνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα μας χωρίζουν. Μας ενώνει η Ελλάδα γιατί είμαστε όλοι πολίτες της. Μας ενώνει η Δημοκρατία γιατί έχουμε όλοι ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μας ενώνει η ελευθερία, μας ενώνει η ελπίδα».

Μετά την συμμετοχή της στην εορτή των Μπεκτασήδων Αλεβιτών, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Ρούσσα, συνοδευόμενη από τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου.