Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πύλο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πύλο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας.

Τελευταία ενημέρωση 15:24

Υπό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Πετροχώρι, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Στο σημείο επεχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Μην αφήνετε τα ζώα σας πίσω» - Ο Λιβάνιος στη δομή των Βιλίων - Το δείπνο της... Τεχνητής Νοημοσύνης

Κατασχεμένα ακίνητα: Το «σκορ» του οφειλέτη ξεκλειδώνει τις πωλήσεις - Πώς βαθμολογεί η ΑΑΔΕ

Το στεγαστικό επιτείνει τη δημογραφική κρίση - Αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας οι νέοι και παραμένουν στην πατρική εστία

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider