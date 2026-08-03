Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πύλο

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας.

Τελευταία ενημέρωση 15:24

Υπό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Πετροχώρι, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Στο σημείο επεχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ