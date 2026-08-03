Σε χαμηλό έτους το σιδηρομετάλλευμα - Οι αμφιβολίες γύρω από «κολοσσό» του κλάδου

Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο «βυθίστηκε» το σιδηρομετάλλευμα, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω ανησυχιών για την επιδείνωση των βασικών μεγεθών της χαλυβουργίας.

Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο «βυθίστηκε» το σιδηρομετάλλευμα, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω ανησυχιών για την επιδείνωση των βασικών μεγεθών της χαλυβουργίας, συμπεριλαμβανομένων των εξασθενημένων περιθωρίων κέρδους των κινεζικών εργοστασίων και της πτώσης των κατασκευών. Την ίδια στιγμή, το κλίμα έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω για τις κατηγορίες κατά της Radiant World της Σιγκαπούρης για πλαστά τιμολόγια.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βασικό συστατικό της χαλυβουργίας υποχώρησαν έως και 2,3% στα 93,65 δολάρια ο τόνος στη Σιγκαπούρη, το χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο από τις αρχές Ιουλίου 2025. Στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Νταλιάν στην Κίνα, το συμβόλαιο με τις περισσότερες συναλλαγές μειώθηκε κατά σχεδόν 3%.

Ο Όμιλος Vitol και η Cargill σταμάτησαν να συνεργάζονται με την Radiant World, έναν πολυεθνικό κολοσσό του κλάδου, εν μέσω ανησυχιών για πλαστά τιμολόγια, όπως ανέφερε το Bloomberg News την Παρασκευή.

Επιπλέον, η Intesa Sanpaolo και το fund Point Bonita της Jefferies Financial Group επανεξέταζαν την έκθεσή τους στην εταιρεία, με την πρώτη να φτάνει στα 231 εκατ. δολ. και την δεύτερη κάτω από τα 300 εκατ. δολ.

Ωστόσο, η Radiant World - η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για να γίνει ένας από τους κύριους παράγοντες της αγοράς - διέψευσε τις εξελίξεις ως «κατηγορηματικά αναληθείς».

Το σιδηρομετάλλευμα είχε ήδη αντιμετωπίσει πιέσεις λόγω ανησυχιών για την επιδείνωση των βασικών μεγεθών της χαλυβουργικής βιομηχανίας. Τα περιθώρια κέρδους των κινεζικών εργοστασίων παραγωγής χάλυβα μειώθηκαν περαιτέρω την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή θερμού μετάλλου μειώθηκε για τέταρτη εβδομάδα. Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας, οι κατασκευές έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη της πανδημίας, ενώ η εργοστασιακή δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Ιούλιο για πρώτη φορά σε πέντε μήνες.

Μετά την έκθεση στο Radiant World, οι traders ενδέχεται να είναι σε εγρήγορση για τυχόν μεταβολές στη ρευστότητα, σύμφωνα με την Bancy Bai, αναλύτρια της Horizon Insights. «Δεν έχουν παρατηρηθεί εμφανείς ανωμαλίες στην αγορά spot μέχρι στιγμής», είπε.