Κύμα καύσωνα σαρώνει την κορεατική χερσόνησο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε επίπεδα ρεκόρ στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα.

Κύμα καύσωνα σαρώνει την κορεατική χερσόνησο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε επίπεδα ρεκόρ στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα ενώ οι αρχές λαμβάνουν επιπλέον μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι κάτοικοι αναζητούν δροσιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε παραλίες και υδάτινα πάρκα.

Οι μετεωρολόγοι δήλωσαν σήμερα ότι η ακραία ζέστη, που προηγουμένως ήταν επικεντρωμένη στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, επεκτείνεται στη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ, και άλλες δυτικές περιοχές.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν επίσης ότι οι θερμοκρασίες φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της χώρας και ότι η Πιονγκγιάνγκ πέρασε την πέμπτη διαδοχική τροπική της νύχτα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω σε δυτικές περιοχές αυτή την εβδομάδα και δήλωσαν ότι το κύμα καύσωνα και οι τροπικές νύχτες αναμένεται να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το Κορεατικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.889 εμφάνισαν συμπτώματα θερμοπληξίας και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τη ζέστη από τα μέσα Μαΐου.

Η Μετεωρολογική υπηρεσία της Κορέας (KMA) ανακοίνωσε ότι το θερμόμετρο στη Γιανγκσάν έδειξε χθες 42,5 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία στα 122 χρόνια που γίνονται οι σχετικές μετρήσεις. Η πόλη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, είχε ήδη σπάσει το εθνικό ρεκόρ κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Η πρωθυπουργός Χαν Σονγκ-σουκ έδωσε εντολή στα υπουργεία και τους τοπικούς κυβερνήτες να κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από τον καύσωνα και την ξηρασία αφότου αναβάθμισε τον συναγερμό για καύσωνα στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, αποδεσμεύοντας χρηματοδότηση για μέτρα αντιμετώπισης και για πιο συχνές επιθεωρήσεις στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι τοπικές αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν τους ευπαθείς κατοίκους. Σε περιοχές της Σεούλ έχουν οργανωθεί περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ‘δροσιάς’ ενώ διανέμονται δωρεάν νερό και ομπρέλες για τον ήλιο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων. Το σαββατοκύριακο, η ομοσπονδία μπέιζμπολ της Κορέας (KBO) ακύρωσε αγώνες στην Μπουσάν και το Τσανγκγουόν και δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα εάν συνεχιστούν οι δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι παραλίες, τα υδάτινα πάρκα και οι παρόχθιες περιοχές αναψυχής είναι γεμάτες κόσμο.

Ανάλογες συνθήκες επικρατούν και στη Βόρεια Κορέα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα συνεχίσουν να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και ανέφεραν ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν στη διάρκεια του Ιουλίου την παράκτια τουριστική ζώνη Wonsan Kalma. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, τα υδάτινα πάρκα στην Πιονγκγιάνγκ ήταν γεμάτα από κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ