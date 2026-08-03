Ιταλία: Είκοσι πέντε πόλεις σε ύψιστη επιφυλακή λόγω καύσωνα - Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να υποχωρήσει μόνον τις πρώτες ημέρες τις ερχόμενης εβδομάδας.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή σε 25 πόλεις της χώρας λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να υποχωρήσει μόνον τις πρώτες ημέρες τις ερχόμενης εβδομάδας. Μεταξύ των άλλων, «στο κόκκινο» βρίσκονται σήμερα η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Τεργέστη η Μπολώνια και το Μπάρι.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολώνια και στην Σαρδηνία σε επιφυλακή βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι δημοτικές αρχές έχουν απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν προσεκτική συμπεριφορά και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες μόλις εντοπίζουν οποιαδήποτε εστία.

Εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, πάνω από 100 δήμοι στις περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας. Η στάθμη του ποταμού Πάδου -του μεγαλύτερου της χώρας- συνεχίζει να μειώνεται και οι κύριες γεωργικές ενώσεις της Ιταλίας σημαίνουν συναγερμό, με αναλυτικές αναφορές στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Στην πόλη Πέζαρο της κεντρικής Ιταλίας, τέλος, έπειτα από δημοτική απόφαση περιορίσθηκε η χρήση νερού για το πότισμα των κήπων, ενώ απαγορεύθηκε για το πλύσιμο ΙΧ αυτοκινήτων και για τις πισίνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ