Ουγγαρία: Ο πυρηνικός σταθμός Paks θα διακόψει πλήρως την λειτουργία του τις επόμενες ημέρες

Ο πυρηνικός σταθμός Paks θα διακόψει πλήρως την λειτουργία του τις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός Paks θα μπορεί να λειτουργεί με την σημερινή ήδη μειωμένη του δυναμικότητα μέχρι σήμερα ή αύριο.

Ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο οποίος παράγει μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει η Ουγγαρία, θα διακόψει πλήρως την λειτουργία του τις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω καθιστώντας επισφαλή την λειτουργία ψύξης των αντιδραστήρων του.

Ο Πέτερ Μαγιάρ προειδοποίησε ότι «οι επόμενες πέντε ημέρες θα είναι δύσκολες».

Ο πυρηνικός σταθμός Paks, δυναμικότητας 2-gigawatt, σε κανονικές συνθήκες εξασφαλίζει το ήμισυ περίπου των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Σήμερα λειτουργεί με το 10% της δυναμικότητάς του.

«Σήμερα και ίσως αύριο η τελευταία τουρμπίνα που παράγει 240 megawatt μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία της», εξήγησε ο ούγγρος πρωθυπουργός.

Μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχουν πληγεί από παρατεταμένη ζέστη και ξηρασία που έχουν οδηγήσει στην μείωση της στάθμης των υδάτων των ποταμών εγείροντας ανησυχίες για την υδροδότηση, τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας.

«Οι πιο κρίσιμες ημέρες αρχίζουν τώρα...Το ενεργειακό δίκτυο και το σύστημα υδροδότησης δέχονται μεγάλη πίεση», δηλώνει ο Πίτερ Μαγιάρ σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

Καθώς ο πυρηνικός σταθμός Paks μειώνει σταδιακά την λειτουργία του, η εξάρτηση της Ουγγαρίας από τις εισαγωγές ενέργειας θα αυξάνεται καθώς το κύμα καύσωνα που αναμένεται αυτήν την εβδομάδα στην κεντρική Ευρώπη θα αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Βουδαπέστη θα εφαρμόσει σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά το διάστημα αυτό.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι εθελούσιες περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έγιναν έπειτα από έκκληση της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης χθες κατά 700 MW, που ισοδυναμεί με την παραγωγή ενάμισυ αντιδραστήρα του Paks, μειώνοντας την πίεση στο δίκτυο.

Στο πλαίσιο των εθελούσιων περικοπών, για παράδειγμα, η φαρμακευτική εταιρεία Richter ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 50% τις επόμενες τρεις εβδομάδες και προσφέρεται να τροφοδοτεί καθημερινά το δίκτυο με 4 MW προερχόμενα από την παραγωγή του δικού της ηλιακού ενεργειακού πάρκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ