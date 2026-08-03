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30 βιβλία για να διαβάσετε τον Αύγουστο

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30 βιβλία για να διαβάσετε τον Αύγουστο
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Όποιο από τα ακόλουθα βιβλία και να διαβάσεις, σου εγγυώμαι ότι δεν θα απογοητευτείς

Έφτασε αυτή η ώρα. Ξέρετε ποια. Αυτή που μετράμε αντίστροφα για την άδεια (δεν αναφέρομαι φυσικά σε όσους έχετε ήδη φύγει), τρέχουμε για τα τελευταία διαδικαστικά και αναζητάμε δίχως αύριο ποια βιβλία θα μας συντροφεύουν στην παραλία. Είναι αλήθεια, πως, η πλειοψηφία, πλέον, αρέσκεται στο να διαβάζει το καλοκαίρι, κι ας μην ανοίγει ούτε ένα βιβλίο τους προηγούμενους μήνες.

Πειράζει; Καθόλου.

Το πρόβλημα παραμένει ένα και μοναδικό κάθε φορά: Ποιο απ’ όλα τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει, αξίζει να επενδύσει κανείς τον χρόνο του, γι’ αυτές τις ελάχιστες ημέρες των διακοπών; Ναι, ο κάθε ένας ξεχωριστά, έχει τα δικά του αναγνωστικά γούστα, αλλά θα κάνω την προσπάθειά μου και θα σε πείσω να αγοράσεις έστω και ένα από τα ακόλουθα.

Βιβλία από όλα τα είδη. Αστυνομικά μυθιστορήματα, ρομαντικά ειδύλλια και τέλος πάντων ιστορίες που θα σε κάνουν να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Την ζοφερή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr

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