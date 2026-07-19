Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα κι από αέρος 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και εξελισσόταν σε περιοχή όπου κοντά βρίσκονταν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα κι από αέρος 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ