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Δίκη για Τέμπη: Νέες ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

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Δίκη για Τέμπη: Νέες ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος
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Την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος ζήτησε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος ζήτησε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Για τον κατηγορούμενο πρώην Διευθυντή Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης ζητήθηκε η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας και ασάφειας επισημαίνοντας πως οι φερόμενες παραλείψεις που του αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετικά με την συντήρηση συστημάτων έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε μια αποστροφή του λόγου του ο συνήγορος ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι «άσχετα» με τα διερευνώμενα αδικήματα προκαλώντας την αντίδραση του κ. Νίκου Πλακιά, πατέρα των διδύμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας προτείνει επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης για αναβολή της δίκης για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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