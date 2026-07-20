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Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

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Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν
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Ακούγονται εκρήξεις στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χώρας η οποία έχει μπει εδώ και μέρες στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων του Ιράν εναντίον γειτόνων του, συμμάχων των ΗΠΑ.

Ακούγονται εκρήξεις στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χώρας η οποία έχει μπει εδώ και μέρες στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων του Ιράν εναντίον γειτόνων του, συμμάχων των ΗΠΑ, και το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σειρήνες της αεράμυνας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν προειδοποίησε μέσω X και του ιστοτόπου της επικαλούμενη «πληροφορίες» της ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν υπήρχε ενδεχόμενο «να στοχοποιήσουν απροσδιόριστες τοποθεσίες» στη Μανάμα, ειδικά στο «κεντρικό» τμήμα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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