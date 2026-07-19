Οι 5 επαγγελματικοί κλάδοι που «χρυσώνουν» τους υπαλλήλους τους με έως 10.000 ευρώ το μήνα

Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν συθέμελα την αγορά εργασίας.

Με μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που αγγίζει τα 1.516 ευρώ στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν επαγγέλματα που συνοδεύονται με αποδοχές που φτάνουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ μηνιαίως. Και ενώ ένας στους τρεις εργαζομένους λάμβανε το 2025 μισθό μικρότερο των 1.000 ευρώ τον μήνα (μεικτά), κάποιες δημοφιλείς ειδικότητες μπορούν να εξασφαλίσουν απολαβές που ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ και φτάνουν -μέσα στην πρώτη τριετία- ακόμη και τα 5.000 ευρώ.

Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν συθέμελα την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται υψηλόμισθα επαγγέλματα όπως οι ειδικοί AI, οι Data Scientists & Cybersecurity, ενώ στα «ρετιρέ» παραμένουν οι γιατροί (και ειδικά οι χειρουργοί), οι ναυτιλιακές ειδικότητες και οι επαγγελματίες του Digital Marketing.

Software Engineers & AI Specialists

Οι εταιρείες τεχνολογίας, οι startups αλλά και μεγάλες πολυεθνικές αναζητούν προσωπικό για θέσεις εργασίας στην Πληροφορική και συγκεκριμένα Developers, Machine Learning Engineers και AI Specialists. Οι υψηλές απολαβές δεν προκύπτουν μόνο από τη ζήτηση, αλλά και από την έλλειψη senior επαγγελματιών στον συγκεκριμένο κλάδο με τους μισθούς να ξεκινούν από τα 1.500€ και να μπορούν να αγγίξουν μέχρι και τα 5.000€ μικτά τον μήνα, ειδικά σε remote θέσεις εξωτερικού.

Ποια skills απαιτούνται:

AI & Machine Learning

Cybersecurity

Python

Cloud Platforms

Data Engineering.

Γιατροί με εξειδίκευση

Η ιατρική παραμένει ένας από τους πιο σταθερά υψηλόμισθους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες απολαβές έρχονται πλέον μέσα από συγκεκριμένες εξειδικεύσεις όπως:

Πλαστική Χειρουργική

Καρδιολογία

Αναισθησιολογία

Ορθοπεδική

Επεμβατική Ακτινολογία.

Ανάλογα με την εμπειρία, το πελατολόγιο και την εξειδίκευση, οι μισθοί των γιατρών μπορούν να φτάσουν ένα ετήσιο εισόδημα της τάξης των 40.000€ - 100.000€.

Data Analysts & Data Scientists

Από τράπεζες και e-commerce μέχρι marketing agencies και ναυτιλιακές εταιρείες, όλοι επενδύουν πλέον στο data-driven decision making. Οι Data Analysts και Scientists έχουν γίνει από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες της αγοράς.

Ποια skills ζητούν οι εργοδότες:

SQL

Power BI

Python

Tableau

Predictive Analytics

Ο κλάδος αυτός μπορεί να προσφέρει μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 2.000€ - 4.500€, με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, ειδικά σε international roles.

Ναυτιλιακά επαγγέλματα

Η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα αποδοχών κινούνται θέσεις με εμπειρία σε:

Ship management

Marine engineering

Chartering

Maritime law

Ανάλογα με την εμπειρία και τις δεξιότητες, ο μισθός κυμαίνεται από 2.000€ και μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000€.

Digital Marketing Managers

Οι θέσεις εργασίας στο digital marketing δεν αφορούν πλέον μόνο social media posts. Οι επιχειρήσεις επενδύουν μεγάλο μέρος του budget τους σε SEO, Performance Marketing, Paid Ads, CRM και Marketing Automation. Μάλιστα, όσοι και όσες φέρνουν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα, πληρώνονται και αντίστοιχα. Οι μισθοί τους κυμαίνονται από 2.000€ έως και 5.000€ τον μήνα.

Οι πιο υψηλόμισθες ειδικότητες: