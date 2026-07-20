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Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών

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Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X.

«Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών επιβεβαίωσαν την ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και ένα κοινό όραμα για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. Δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις τους μέσω του συνεχούς πολιτικού διαλόγου και των επικείμενων επισκέψεων υψηλού επιπέδου» αναφέρεται στην ανάρτηση.

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tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Αίγυπτος
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