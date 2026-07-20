Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ

Συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Συνεδριάσει σήμερα στις 16:00 υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει, μάλιστα σύμφωνα με τη στήλη InsideOut, από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να παίξουν «φουλ επίθεση», με την έννοια να βγουν δυναμικά στις περιφέρειές τους και να υπενθυμίζουν τόσο το κυβερνητικό έργο όσο και τις δεσμεύσεις της Ν.Δ. για μια νέα τετραετία.

Από το ίδιο βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τις αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – έχει ήδη μιλήσει για εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό με αφορμή τις αρχειοθετήσεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – κάτι που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει θερμό χειροκρότημα, ενισχύοντας την εικόνα γαλάζιας συνοχής.

Χθες, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των δομών υγείας, στη δημιουργία των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων και κλείνοντας στην αείμνηστη Μάρω Κοντού.