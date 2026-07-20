Ιράν: Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών.

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω μεσολαβητών, παρά τους βομβαρδισμούς στην ιρανική επικράτεια από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Ενημερωθήκαμε από τους μεσολαβητές, λάβαμε μηνύματα -χωρίς να εισερχόμαστε σε λεπτομέρειες- όμως το βασικό είναι πως ο διπλωματικός μηχανισμός ήταν ενεργός τις τελευταίες ημέρες και ότι ιδέες μάς διαβιβάστηκαν μέσω ορισμένων μεσολαβητών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν έχουν εμπλακεί στις μεσολαβήσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι το Στενό του Ορμούζ, ένας στρατηγικός θαλάσσιος δίαυλος τον έλεγχο του οποίου διεκδικούν η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να «απειληθεί η ασφάλεια» του Ιράν.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η θαλάσσια δίοδος να εκτραπεί εκ νέου από την πρωταρχική χρήση της για να απειληθούν η ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», είπε ο Ε. Μπαγαΐ, προσθέτοντας πως η χώρα του είναι «αποφασισμένη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» προκειμένου να διασφαλίσει την κυριαρχία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ