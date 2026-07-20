Δέκα τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Μόσχα

Η Ουκρανία στοχοθέτησε τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή με 400 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ουκρανία στοχοθέτησε τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή με 400 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να τραυματιστούν και να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε κτίρια, όπως δήλωσαν σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις Κινέζοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στην πόλη Ντομοντέντοβο, κοντά σε ένα από τα βασικά αεροδρόμια της Μόσχας.

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας, σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Απαντούμε, δίκαια, σε κάθε ρωσικό πλήγμα κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Νοτιότερα, στα ουκρανικά σύνορα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από επίθεση με drone σε χωριό κοντά στη μεθόριο.

Παράλληλα, ο διοικητής των δυνάμεων drones του Κιέβου δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones έπληξαν επτά ρωσικά σκάφη στη διάρκεια της νύχτας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε μέσω Telegram ⁠ότι οι στόχοι περιελάμβαναν τρία τάνκερ και τέσσερα εμπορευματικά πλοία ξηρού φορτίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σκαφών που χτυπήθηκαν τον Ιούλιο σε 183. Ο Μπρόβντι δήλωσε επίσης ότι στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία χτυπήθηκαν επτά υποσταθμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ