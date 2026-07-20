Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της ΕΕ

Το 2026 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ, με τις συμμετοχές από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχονται στις 274.

Δύο έργα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021- 2027 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» βρίσκονται ανάμεσα στα κορυφαία 25 στο πλαίσιο των βραβείων REGIOSTARS 2026. Πρόκειται για τα έργα «Επιχορήγηση της GASTRADE Ανώνυμη Κατασκευαστική και Τεχνική Εταιρεία Φυσικού Αερίου για την υλοποίηση του έργου "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου "ΑΣΦΑ" Αλεξανδρούπολης"» και η «Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη-Αττική / 2ο στάδιο».

Σημειώνεται ότι τα REGIOSTARS είναι τα ετήσια βραβεία της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών της ΕΕ. Διοργανώνονται από το 2008 και θεωρούνται το «σήμα αριστείας» της ΕΕ για έργα που έχουν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το 2026 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ, με τις συμμετοχές από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχονται στις 274. Αυτή η διάκριση, που καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα και τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, ενσωματώνει όλους τους στόχους των βραβείων REGIOSTARS που αφορούν στην προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, της πράσινης μετάβασης, της συνδεσιμότητας, της διάχυσης καινοτόμων λύσεων, της ανάδειξης καλών πρακτικών και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η παρουσίαση των έργων στις κατηγορίες «Μία Πράσινη Ευρώπη» και «Μία Συνδεδεμένη Ευρώπη» θα γίνει από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών στις Βρυξέλλες. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει για το βραβείο People's Choice Award στην ψηφοφορία που θα ξεκινήσει στις 3 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Οι νικητές κάθε κατηγορίας, καθώς και ο νικητής του βραβείου People's Choice Award, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής REGIOSTARS, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου. Ο κατάλογος των 25 έργων βρίσκεται στον ιστότοπο της DG REGIO: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-2.