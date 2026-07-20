Δεν σπάει η «κατάρα του Drake» - Πόσα ήταν η νέα χασούρα

Νέα χασούρα για τον Καναδό ράπερ. Εάν ο Champagne Papi δεν πήγαινε τελικά «κουβά», το... ταμείο θα τον πλήρωνε με πάνω από 5,1 εκατ. δολάρια.

Η «κατάρα του Drake» συνεχίζεται, καθώς ο ράπερ έχασε ένα 1,5 εκατ. δολάρια μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 1-0 και καμία... φάση από την Λα Αλμπισελέστε.

Ο Drizzy στήριξε την ομάδα του Λίο Μέσι στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά τα έχασε όλα μετά το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης που έφερε τον τίτλο στα χέρια των Φούρια Ρόχας.

Εάν ο Champagne Papi δεν πήγαινε τελικά «κουβά», το... ταμείο θα τον πλήρωνε με πάνω από 5,1 εκατ. δολάρια. Με τα χρόνια, η κατάρα του Drake έχει οδηγήσει σε μια σειρά από ήττες συλλόγων και αθλητών που φωτογραφήθηκαν μαζί με τον October's Very Own (OVO) ή ο ίδιος έπαιξε υπέρ τους.

Πριν από λίγες μέρες ο μουσικός έχασε ένα στοίχημα 1 εκατ. δολαρίων για τη νίκη του Ιρλανδού, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στον αγώνα του στο UFC εναντίον του Μαξ Χολογουέι. Έχει δημιουργηθεί ακόμη και μια ιστοσελίδα με το όνομα TheDrakeCurse.com για να καταγράψει το πλήρες ιστορικό του στα αθλητικά στοιχήματα.

Γεννημένος ως Όμπρι Ντρέικ Γκράχαμ, ο 39χρονος Καναδός είναι γνωστός για τραγούδια όπως τα One Dance, Passionfruit και Hold On, We’re Going Home. Ο πέντε φορές βραβευμένος με Grammy κυκλοφόρησε τρία νέα άλμπουμ - Iceman, Maid Of Honour και Habibti - όλα ταυτόχρονα τον Μάιο.

Ήταν οι πρώτες κυκλοφορίες από το 2023 με το Iceman να του εξασφαλίζει την έβδομη πρωτιά για άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα στο βρετανικό chart. Υπενθυμίζεται πως είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός μπιφ που απέκτησε διεθνείς διαστάσεις με τον Αμερικανό ράπερ Κέντρικ Λαμάρ, να τον ντισάρει στο τραγούδι «Not Like Us» που έχει παγκόσμιο χιτ.