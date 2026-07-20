Ο Ρούμπιο διατεθειμένος για συνάντηση με τους ΥΠΕΞ Ρωσίας και Κίνας στην ASEAN

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Κυριακή διατεθειμένος να έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα στις Φιλιππίνες.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Κυριακή διατεθειμένος να έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα στις Φιλιππίνες, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο των ΥΠΕΞ του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Η συμμετοχή του κ. Ρούμπιο στη σύνοδο στη Μανίλα καταγράφεται με φόντο την προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν την αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου στην περιοχή και τις κατηγορίες που διατύπωσε την περασμένη εβδομάδα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περί ανάμιξης της Κίνας στις αμερικανικές εκλογές του 2020.

«Είμαστε διατεθειμένοι να τους συναντήσουμε», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να δει τον Ουάνγκ Γι ή τον Σεργκέι Λαβρόφ.

«Δεν επρόκειτο να σας πω ποτέ, σε συνέντευξη Τύπου, ποια θέματα θα θίγαμε σε τέτοιες συναντήσεις. Αυτά είναι λεπτά ζητήματα», πρόσθεσε.

Την περασμένη χρονιά, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο συναντήθηκε με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πρόσφατα, μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την άνοιξη.

Στο μενού των συνομιλιών σίγουρα θα συμπεριληφθεί το Ιράν: οι ασιατικές χώρες, ειδικά αυτές που δεν παράγουν πετρέλαιο, δοκιμάζονται από τον αντίκτυπο του πολέμου και του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

Χονδρικά το 80% των υδρογονανθράκων που διέρχεται από το στενό αυτό έχει προορισμό ασιατικές χώρες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Χθες ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι ο ASEAN είναι ο «κυριότερος φορέας της δέσμευσης (των ΗΠΑ) στην περιοχή» της Ασίας. Αναμένεται να έχει διάφορες συναντήσεις σε διμερές επίπεδο, καθώς και με τους ομολόγους του των υπολοίπων μελών της Quad, ή με άλλα λόγια της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ