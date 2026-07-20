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Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής - Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον

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Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής - Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον
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«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου». Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου». Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» υπογράμμισε.

«Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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tags:
Νίκος Δένδιας
Κύπρος
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