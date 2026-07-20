Αυτοκατανάλωση: Οι αλλαγές που ζητά ο ΣΕΦ στη νέα υπουργική απόφαση

Θετικά υποδέχεται το σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), επισημαίνοντας ότι ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις της αγοράς και βελτιώνει ουσιαστικά το υφιστάμενο πλαίσιο. Ωστόσο, θεωρεί ότι παραμένουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα.

Θετικά υποδέχεται το σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), επισημαίνοντας ότι ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις της αγοράς και βελτιώνει ουσιαστικά το υφιστάμενο πλαίσιο. Ωστόσο, θεωρεί ότι παραμένουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που, εφόσον διορθωθούν, θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης. Οι βασικές προτάσεις του Συνδέσμου αφορούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση συστημάτων αποθήκευσης, ένα πιο λειτουργικό και οικονομικά βιώσιμο πλαίσιο για τα plug-in φωτοβολταϊκά έως 800 W, ειδικές ρυθμίσεις για φορείς όπως οι ΟΤΑ και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και αποσαφηνίσεις σε επιμέρους διατάξεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή της απόφασης. Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται, τέλος, η πρόβλεψη που επιτρέπει την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης χωρίς φωτοβολταϊκό, αποκλειστικά για σκοπούς αυτοκατανάλωσης.

Αναλυτικά, τα σχόλια του Συνδέσμου:

«Το σχέδιο ΥΑ για την αυτοκατανάλωση επιφέρει αλλαγές σε όλα σχεδόν τα άρθρα της προηγούμενης απόφασης, ενσωματώνοντας εν πολλοίς τις παρατηρήσεις της αγοράς και των εμπλεκομένων φορέων. Επειδή στόχος είναι να επιτευχθεί άμεσα ένα λειτουργικό σχήμα αυτοκατανάλωσης, και γνωρίζοντας ότι κάποιες αλλαγές που θα βελτιώσουν την αυτοκατανάλωση προϋποθέτουν νομοθετική ρύθμιση, εστιάζουμε σε λίγα μόνο θέματα που κρίνουμε απαραίτητα για τη βελτίωση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης.

Στο άρθρο 8 της υπό διαβούλευση υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση προβλέπεται ότι «στις εγκαταστάσεις αυτοκαταναλωτών στις οποίες συνδέεται και ο σταθμός παραγωγής επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή, η εγκατάσταση σταθερού ή κινητού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής σύστημα αποθήκευσης). Το σύστημα αποθήκευσης αποτελεί τμήμα της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του αυτοκαταναλωτή και η εγκατάσταση του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες. Το σύστημα αποθήκευσης που εγκαθίσταται δεν επιτρέπεται να απορροφά ενέργεια από το Δίκτυο ή το Σύστημα, με εξαίρεση την περίπτωση που το κινητό σύστημα αποτελεί μέρος ηλεκτροκίνητου οχήματος».

Αν το σύστημα αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να απορροφά ενέργεια από το Δίκτυο ή το Σύστημα περιορίζεται η δυνατότητα μιας επιχείρησης να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τα δυναμικά τιμολόγια, να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση που επιτυγχάνει στρεφόμενη στην αυτοκατανάλωση με αποθήκευση και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. Tο ίδιο ισχύει και για τον οικιακό καταναλωτή που επιθυμεί να αυξήσει το όφελος από την αυτοκατανάλωση.

Προτείνουμε λοιπόν να δοθεί αυτή η δυνατότητα στις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού και της αυτοκατανάλωσης με μηδενική έγχυση και το άρθρο 8 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Το σύστημα αποθήκευσης που εγκαθίσταται επιτρέπεται να απορροφά ενέργεια από το Δίκτυο ή το Σύστημα, στις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού και της αυτοκατανάλωσης με μηδενική έγχυση, καθώς και όταν το κινητό σύστημα αποτελεί μέρος ηλεκτροκίνητου οχήματος».

Στο άρθρο 13Α για μικροηλιακά συστήματα με ρευματολήπτη ως 800W, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Τα συστήματα περιγράφονται ως «μέγιστης ισχύος έγχυσης έως 800 Watt και εγκατεστημένης ισχύος έγχυσης έως 900 Watt”. 900 W σημαίνει δύο πλαίσια των 450 W. Τα πλαίσια που κυκλοφορούν σήμερα για οικιακές χρήσεις είναι κατά τεκμήριο 460 W και από την αρχή της επόμενης χρονιάς αναμένεται να είναι περί το 500 W. Επειδή ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ θα υπάρχει κόφτης μέσω του αντιστροφέα στα 800 W, προτείνουμε την εξής διατύπωση:

«…μέγιστης ισχύος έγχυσης έως 800 Watt και εγκατεστημένης ισχύος έως 1.000 Watt».

Το σχέδιο ΥΑ προβλέπει ακόμη:

«Για την εγκατάσταση και τη σύνδεση των εν λόγω συστημάτων απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο:

α) η υποβολή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη η οποία και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη,

β) η εγκατάσταση αισθητήρα κατεύθυνσης, ώστε να διασφαλίζεται η μη έγχυση ενέργειας από το εν λόγω σύστημα στο Δίκτυο,

γ) η εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης για την καταγραφή δεδομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού και της κατανάλωσης της παροχής προς συμψηφισμό».

Tα συστήματα αυτά θα πρέπει να εγχέουν την όποια περίσσεια στο δίκτυο (χωρίς αποζημίωση) όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τυχόν απαίτηση για μηδενική έγχυση σημαίνει επιπλέον κόστος για ειδικό εξοπλισμό, παρέμβαση στον πίνακα της κατοικίας (άρα υποχρεωτική παρουσία εγκαταστάτη), αύξηση του συνολικού κόστους και απαγορευτικούς χρόνους απόσβεσης. Με άλλα λόγια ακυρώνεται η ουσία και η φιλοσοφία του μέτρου που είναι μια do-it-yourself εγκατάσταση και σύνδεση σε μια απλή πρίζα. Διαφορετικά τα plug-in φωτοβολταϊκά δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα από τα κοινά συστήματα αυτοκατανάλωσης. Και επειδή είναι πολύ μικρά σε ισχύ δεν υπάρχει καμία οικονομία κλίμακας και η εγκατάστασή τους δεν συμφέρει οικονομικά με τα κριτήρια και τους κανόνες της αυτοκατανάλωσης. Γι’ αυτό άλλωστε και υπήρξε διακριτή ρύθμιση.

Σε ότι αφορά τις ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας τόσο της εσωτερικής εγκατάστασης της κατοικίας όσο και του δικτύου, παραπέμπουμε σε πρόσφατη (Ιούνιος 2026) μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ενεργειακής Ασφάλειας και Καθαρού Μηδενικού Ισοζυγίου του Ηνωμένου Βασιλείου (DESNZ, UK) προκειμένου να αξιολογηθεί εάν τα φωτοβολταϊκά συστήματα τύπου “plug-in” μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια όταν συνδέονται απευθείας σε υφιστάμενες οικιακές πρίζες (https://www.gov.uk/government/publications/plug-in-solar-electrical-saf…).



Καταλήγει λοιπόν η μελέτη: «τα φωτοβολταϊκά συστήματα τύπου «plug-in» είναι συστήματα παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, σχεδιασμένα να συνδέονται σε υφιστάμενες οικιακές πρίζες και με τη χρήση μικρο-αντιστροφέων (microinverters) που συγχρονίζονται με το δίκτυο. Στόχος τους είναι να επιτρέψουν την εγκατάσταση από τους ίδιους τους καταναλωτές, χωρίς να απαιτούνται ηλεκτρολογικές εργασίες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ευρύτερη συμμετοχή στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας μικρής κλίμακας. Αυτό θα ωφελούσε νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης συμβατικών φωτοβολταϊκών σε στέγες, όπως ενοικιαστές, κατοίκους διαμερισμάτων και όσους δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο στη στέγη τους.



Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η μελέτη προτείνει να επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τύπου «plug-in» από τους καταναλωτές, εντός ενός σαφώς καθορισμένου πλαισίου που αφορά τα προϊόντα και τη διαδικασία γνωστοποίησης. Τα προϊόντα που πληρούν τα καθορισμένα τεχνικά κριτήρια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές για αγορά και σύνδεση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, χωρίς να απαιτείται η θέση σε λειτουργία από επαγγελματία εγκαταστάτη».

Άλλωστε, η αναφορά σε μέγιστη ισχύ 800 W (στην κοινοτική Οδηγία 2024/1711 και την εθνική νομοθεσία - ν.5299/2026) δεν είναι τυχαία. Σε αυτά τα μεγέθη, μειώνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης των καλωδίων και άρα πρόκλησης πυρκαγιάς. Αυτό το θέμα έχει μελετηθεί εκτενώς (κυρίως στη Γερμανία που έχει εκατοντάδες χιλιάδες plug-in φωτοβολταϊκών) και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά μικρή. Μετά από πολύχρονο δημόσιο διάλογο στη Γερμανία κατέληξαν στο πρότυπο DIN VDE V 0126-95 VDE V 0126-95:2025-12 "Plug-in solar devices for grid-connected operation - Part 95: Safety requirements and tests", το πρώτο του είδους του διεθνώς. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην γερμανική αγορά οφείλουν πλέον να συμμορφωθούν με αυτό το πρότυπο.

Προτείνουμε οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ να συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο που πιθανότατα θα υιοθετηθεί και ως διεθνές πρότυπο καθώς προέκυψε από την εμπειρία εγκατάστασης εκατομμυρίων συστημάτων.

Σε ότι αφορά την ΥΔΕ, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, “για τις κατοικίες ο τακτικός επανέλεγχος έχει οριστεί να διενεργείται ανά 10 έτη”. Γιατί ορίζεται ανανέωση της ΥΔΕ ανά διετία στην περίπτωση των plug-in φωτοβολταϊκών;

Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις, οι ΟΤΑ δεν μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια και επομένως δεν μπορούν να αποζημιωθούν με χρηματικό ποσό για την περίσσεια ενέργειας που εγχέουν στο δίκτυο. Η εφαρμογή του net-billing είναι συνεπώς προβληματική στην περίπτωση των ΟΤΑ αφού η μόνη επιλογή που τους δίνεται είναι αυτή της μηδενικής έγχυσης. Παρόμοιο πρόβλημα έχουν και άλλοι φορείς, όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοινωφελή Ιδρύματα, ΜΚΟ, κλπ.

Προτείνεται να ισχύσει για τους ΟΤΑ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοινωφελή Ιδρύματα, ΜΚΟ κ.λπ. ότι και για τους οικιακούς αυτοκαταναλωτές, δηλαδή η περίσσεια ενέργειας να λογίζεται ως πίστωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της παροχής κατανάλωσης του αυτοκαταναλωτή.

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση του συστήματος αυτοκατανάλωσης από τρίτο πρόσωπο, ενώ η κατεύθυνση του ΥΠΕΝ είναι ορθή, πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια πιο καθαρή και “απόλυτη” διατύπωση προς αποφυγή προβλημάτων κατά την εφαρμογή της ΥΑ.

Επειδή κατά την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης, ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρούσε ότι όλα τα οικιακά συστήματα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά κάτω των 10,8 kWp, να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση της μηδενικής έγχυσης, η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού μπορεί να φτάσει ως την Συμφωνημένη Ισχύ μιας τριφασικής οικιακής παροχής.

Στα νέα στοιχεία που περιέχει η ΥΑ να αναφέρουμε τέλος τη δυνατότητα που δίνεται για αυτόνομες μπαταρίες (χωρίς φωτοβολταϊκό) αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση, κάτι που υποστηρίζει θερμά ο Σύνδεσμός μας».