Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης μέσω τραπεζών

Προερχόμενη από πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, η ελληνική αγορά επιχειρεί να διακόψει το αρνητικό σερί με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες και σε επιλεγμένα blue chips.

Με εναλλαγές προσήμου ξεκινά η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με την ελληνική αγορά να προέρχεται από πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Από την Παρασκευή η αποστροφή ανάληψης ρίσκου έχει ενισχυθεί στις διεθνείς αγορές, οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν, ενώ οι κλάδοι της τεχνολογίας και των ημιαγωγών δέχθηκαν ξανά τις μεγαλύτερες πιέσεις, με αποτέλεσμα ο δείκτης Philadelphia Semiconductor να βρίσκεται και επισήμως σε bear market.

Επιδρώντας καταλυτικά στα διεθνή χρηματιστηριακά ταμπλό, η ένταση παραμένει υψηλή στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, ενώ ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών έχει αυξηθεί τουλάχιστον στους 17, σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές έχουν εγκαταλείψει για τα καλά την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων για όγδοη διαδοχική νύχτα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια ανά βαρέλι. Σήμερα το Brent σημειώνει άλμα άνω του 3% και νωρίτερα ξεπέρασε για λίγο και τα 91 δολάρια το βαρέλι. Το βασικό γεωπολιτικό ερώτημα πλέον είναι αν οι σύμμαχοι του Ιράν θα στοχεύσουν τη θαλάσσια διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 7% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Στο μεταξύ, οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης, μετά από εκείνη που αποφάσισε τον Ιούνιο. Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει την πεποίθηση των αγορών ότι ο κύκλος σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και ότι θα πρέπει να αναμένεται μία ακόμα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Εντός συνόρων, όπως σχολιάζει η Fast Finance, υπό το βάρος των σημαντικών αυξήσεων κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και της διόρθωσης στις διεθνείς αγορές, η ελληνική αγορά έχασε το ανοδικό της momentum. Παρ' όλα αυτά, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εκτιμούν ότι δύσκολα θα εξελιχθεί άμεσα μια επιθετική καθοδική κίνηση, αλλά είναι πιθανότερο είναι να υπάρξει αυξημένη μεταβλητότητα και ανοδικές αντιδράσεις, ακόμη και χωρίς να εμφανιστεί σύντομα νέο αγοραστικό σήμα.

«Το θετικό στοιχείο της αγοράς είναι ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κινήσεις πολλών ταχυτήτων. Η διαθέσιμη ρευστότητα επιτρέπει ακόμη και σε περιόδους έντονης διόρθωσης να ξεχωρίζουν μετοχές που κινούνται αντίθετα από τη γενική τάση» σχολιάζει η Fast Finance, ενώ σε τεχνικό επίπεδο σημειώνει ότι η περιοχή των 2.400 μονάδων αποτελεί προηγούμενη σημαντική κορυφή και συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να λειτουργήσει εκ νέου ως σημείο ισχυρής ανοδικής αντίδρασης. Τα εταιρικά αποτελέσματα που θα αρχίσουν σταδιακά να ανακοινώνονται αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο της αγοράς, τόσο για τις τράπεζες, που δέχονται σημαντικές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, όσο και για τις υπόλοιπες εισηγμένες.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται από σήμερα και στην εκκίνηση της ΑΜΚ της Aktor, που θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουλίου. Το 20% της έκδοσης προορίζεται για την ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση, ωστόσο η τελική κατανομή μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη ζήτηση. Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου. Θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα και η έκδοση διεθνούς ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι δύο συναλλαγές, δηλαδή η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η έκδοση του ομολόγου, θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της AKTOR ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.456,66 μονάδες με άνοδο 0,38%.

Σε θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,21% στις 2.745,18 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Credia κινείται ανοδικά σε ποσοστό 2,26% στα 0,95 ευρώ και ακολουθούν οι μετοχές των ΕΤΕ και Eurobank ενισχυμένες 1,75% και 1% αντίστοιχα. Με μικρότερη άνοδο διαπραγματεύονται οι Τρ. Κύπρου (+0,91%), Optima (+0,89%), Alpha Bank (+0,88%) και Τρ. Πειραιώς (+0,07%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,5:1 με 50 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 35 σε αρνητικό και 65 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 12,26 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 1,43% της Lamda Development στα 6,37 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι μετοχές των ΔΑΑ (+1,27%), Motor Oil (+0,94%), Metlen (+0,69%), Cenergy (+0,45%), Allwyn (+0,31%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,23%). Αμετάβλητη διαπραγματεύεται η Coca-Cola HBC στα 57,90 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ΔΕΗ (χωρίς μέρισμα από σήμερα) με απώλειες 1,93% και ακολουθούν η Viohalco (-1,64%), η ElvalHalcor (-1,41%) και η Τιτάν (-0,73%). Με μικρότερες απώλειες διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Jumbo (-0,85%), Aegean (-0,77%), ΕΥΔΑΠ (-0,67%), ΟΤΕ (-0,25%), Helleniq Energy (-0,17%) και Aktor (-0,15%).