Μερτς: Η αποχώρηση Σπαν ανοίγει το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου κυβερνητικού ανασχηματισμού

Ο καγκελάριος αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος θα διαδεχθεί τον Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη αποκάλυψή του ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η αποχώρηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του συντηρητικού μπλοκ, Γενς Σπαν, ανοίγει το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου κυβερνητικού ανασχηματισμού.

«Θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να επανεξετάσουμε τη σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ZDF, όταν ρωτήθηκε αν η παραίτηση του Σπαν το Σάββατο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές προσώπων στο υπουργικό του συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο καγκελάριος αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος θα διαδεχθεί τον Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη αποκάλυψή του ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωσή τους προκάλεσε επικρίσεις από στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), εκπροσώπους της Εκκλησίας και συντηρητικές οργανώσεις στη Γερμανία, μια χώρα που διατηρεί εδώ και χρόνια ιδιαίτερα αυστηρή στάση απέναντι στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Παράλληλα, ο Σπαν κατηγορήθηκε για υποκρισία, καθώς στο παρελθόν είχε ταχθεί κατά της νομοθετικής κατοχύρωσης της παρένθετης μητρότητας στη Γερμανία.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η απόφαση για το ποιος θα διαδεχθεί τον Σπαν θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα της κοινοβουλευτικής ομάδας του συντηρητικού μπλοκ. Αρκετά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως επικρατέστερο υποψήφιο τον υπουργό της Καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 14 μήνες υπό τον Μερτς και τον υπουργό Οικονομικών των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της κοινοβουλευτικής του θητείας. Πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής, η κυβέρνηση προώθησε μεταρρυθμίσεις στην υγεία, το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη φορολογία, ενώ το φθινόπωρο αντιμετωπίζει κρίσιμες περιφερειακές εκλογές στην ανατολική Γερμανία. Εκεί, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται στις δημοσκοπήσεις και ενδέχεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα.

«Θα προσπαθήσω να πείσω τους πολίτες ότι αυτός είναι ο λάθος δρόμος», δήλωσε ο Μερτς, αναφερόμενος στα υψηλά ποσοστά της AfD στις δημοσκοπήσεις. Πρόσθεσε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν με ανησυχία τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Η άνοδος των ακραίων πολιτικών δυνάμεων σημαίνει ότι η Γερμανία πρέπει να προσέξει ώστε να μη «βγει εκτός πορείας», τόνισε ο καγκελάριος.

«Έχουμε εντολή να διατηρήσουμε αυτή τη χώρα σε μια σταθερή πορεία μέσα σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Και είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την εντολή», δήλωσε ο Μερτς.

Η δημόσια δυσαρέσκεια έχει ενισχυθεί εν μέρει από τη μακροχρόνια ύφεση της γερμανικής μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, με την αυτοκινητοβιομηχανία –τον ιστορικό πυλώνα της γερμανικής οικονομίας– να πλήττεται ιδιαίτερα.

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον κλάδο, δήλωσε ο Μερτς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημερινές δυσκολίες του συνδέονται στενά με τις επιδοτούμενες εισαγωγές από την Κίνα, γεγονός που καθιστά την αυτοκινητοβιομηχανία τον «πιο δύσκολο κλάδο» της γερμανικής οικονομίας.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι συζήτησε το ζήτημα με την κυβέρνηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν κατά τις γαλλογερμανικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Όπως είπε, οι δύο χώρες εργάζονται πάνω σε «μια στρατηγική» για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας τόσο των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών όσο και της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας συνολικά.

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