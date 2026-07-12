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Κοινή ανακοίνωση 14 χωρών για την επιθετική πολιτική της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα

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Κοινή ανακοίνωση 14 χωρών για την επιθετική πολιτική της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα
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Συνυπογράφουν η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ κι άλλες 11 χώρες, τιμώντας τη συμπλήρωση 10 ετών από την ιστορική απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου.

Οι επεκτατικές διεκδικήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα δεν έχουν νομική βάση, ανέφεραν σήμερα σε μία κοινή ανακοίνωσή τους, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ κι άλλες 11 χώρες, τιμώντας τη συμπλήρωση 10 ετών από την ιστορική απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου.

Οι Φιλιππίνες κέρδισαν την υπόθεση το 2016, στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε ότι ο γενικευμένος ισχυρισμός θαλάσσιας κυριαρχίας της Κίνας, στη Νότια Σινική Θάλασσα δεν έχει νομική βάση στο διεθνές δίκαιο.

Την απόφαση αυτή, απορρίπτει συνεχώς το Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κίνα
Ιαπωνία
Φιλιππίνες
ΗΠΑ
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