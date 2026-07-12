Σδούκου για τις απειλές κατά της Σέβης Βολουδάκη: Η φασιστική νοοτροπία πρέπει να ηττηθεί

Οφείλουν να το καταλάβουν καλά: Κανένας μας στη ΝΔ δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Κανένας δεν πρόκειται να υποστείλει τη σημαία των ιδεών μας, τονίζει η εκπρόσωπος του κόμματος.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, με δήλωση της καταδίκασε τη στοχοποίηση της Σεβης Βολουδάκη και τόνισε πως οι απόπειρες εκφοβισμού θα πέσουν στο κενό, σημειώνοντας ότι κανένα στέλεχος της παράταξης δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε τέτοιες πρακτικές ή να υποστείλει τη σημαία των ιδεών του. Υπογράμμισε επισης ότι η τυπική καταδίκη τέτοιων φαινομένων δεν είναι πλέον αρκετή. Ανέφερε συγκεκριμένα:

«Λίγες μόνο μέρες μετά τη στυγερή δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμα θρασύδειλης και φασιστικής ενέργειας. Κάποιοι επέλεξαν να γράψουν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, στρεφόμενοι εναντίον της ίδιας, της οικογένειάς της και της Νέας Δημοκρατίας.

Οφείλουν να το καταλάβουν καλά: Κανένας μας στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Κανένας δεν πρόκειται να υποστείλει τη σημαία των ιδεών μας.

Όμως, η απλή καταδίκη πλέον δεν αρκεί. Η φασιστική νοοτροπία που εκφράζεται μέσα από τέτοιες πράξεις εκφοβισμού πρέπει να ηττηθεί ολοκληρωτικά. Πρώτα απ' όλα με την άμεση απόδοση δικαιοσύνης και τον εντοπισμό των υπαιτίων, αλλά και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική κοινωνία.

Ως κοινωνία, αλλά και ως παράταξη, έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στο παρελθόν. Δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ