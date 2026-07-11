ΣΥΡΙΖΑ -ΚΕ: Επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές

Για ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.

Σε ομόφωνη απόφαση τεσσάρων σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του προεδρείου Γιώργο Παναγιωτόπουλο, διεξήχθη σήμερα με την απαραίτητη απαρτία παρά την ακύρωσή της χθες από την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά.

Σύμφωνα με την σημερινή απόφαση, «η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». «Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική», ξεκαθαρίζεται.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συνέχιση των εργασιών της ΚΕ για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026, ενώ η ΚΕ «καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας».

Τέλος, η ΚΕ διαπιστώνει «την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας».

Πολάκης: Ιστορική συνεδρίαση

«Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτηριας γραμματέως και της Υπεύθυνης του Οργανωτικού να μην γίνει η συνεδρίαση», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης.

«Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ΚΕ «διατάζει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», κατέληξε ο Π. Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ