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Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι

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Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον γενικό διευθυντή του ΔΟΑΕ υπό την ιδιότητά του κ. Γκρόσι ως υποψηφίου γγ του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ραφαέλ Γκρόσι, γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του κ. Γκρόσι ως υποψηφίου γγ του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του κ. Γκρόσι ως υποψηφίου γγ των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, συζητήθηκαν οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA)
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