Mεγάλη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Στο μέτωπο επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα

Τελευταία ενημέρωση 18.06

Σορός ατόμου εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Η 40χρονη εγκαυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε ασφαλές σημείο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπου θα παραμείνει για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο, φέρει εγκαύματα, κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά στο Δερβένι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνδράμουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας και στη διαχείριση της κατάστασης.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι στις 15:40 ήχησε το πρώτο 112 για ετοιμότητα, ενώ στάλθηκε και δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Λητή για εκκένωση, από Λητή προς γήπεδο Λητής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό πως υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 08.30 το πρωί στην περιοχή Λούτσας Ευβοίας.

Σημειώνεται ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι φυσούσαν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι. Παραμένουν ωστόσο στον τόπο της πυρκαγιάς δυνάμεις και επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση της.

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική για τη φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία

Εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητας Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου επιχειρούν δύο γαιοπροωθητές, πραγματοποιώντας διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών.

Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ