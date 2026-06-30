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Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών

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Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών
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Αύριο οι τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης

Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημμεληματικού τύπου πράξεις.

Για τα αιτήματα σχετικά με την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων η εισαγγελέας επίσης επιφυλάχθηκε για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Αντιθέτως απορριπτική ήταν η πρότασή της επί των αιτημάτων για συμπληρωματική ανάκριση, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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