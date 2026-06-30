Ρωσία: Κατέρριψε 419 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη συνολικά 419 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ανάμεσά τους δεκάδες στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη συνολικά 419 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ανάμεσά τους δεκάδες στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 20:00 ώρα Μόσχας (σ.σ. και Ελλάδας) της 29ης ως τις 07:00 της 30ής Ιουνίου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 419 ουκρανικά drones», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοινωθέν του.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, η γειτονική ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, όπως και αυτή της Μόσχας, ιδίως, ήταν οι περιοχές όπου έγιναν οι περισσότερες αναχαιτίσεις -- από τις συνολικά 19.

Η νέα μαζική επιδρομή ακολουθεί εκείνη που έγινε με 660 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης προς Παρασκευή. Ο αριθμός εκείνος ήταν από τους υψηλότερους που έχουν ανακοινωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022.

Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για πενήντα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που αναχαιτίστηκαν καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας, χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς ή ζημιές.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram από τις 03:58 ως τις 05:45, ο αιρετός αναφέρθηκε σε πολλά κύματα drones που αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονταν στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές της στη ρωσική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τη Μόσχα και άλλες τοποθεσίες μακριά από τα σύνορα, προσπαθώντας να πλήξει πάνω απ’ όλα υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογονανθράκων, ώστε να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας και άρα τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Από την άλλη οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις, πέρα από τα μέτωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ