Καύσωνας στην Ευρώπη: Πάνω από 130 εκατ. πολίτες αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35°C

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη.

Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Η προηγούμενη πρόβλεψη έκανε λόγω για πάνω από 190 εκατ. κατοίκους.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σε σύγκριση με τα πάνω από 380 εκατομμύρια χθες.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ