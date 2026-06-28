Χανιά: Συλλήψεις δύο αλλοδαπών για ναρκωτικά και όπλα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συνελήφθησαν απ' την ΕΛΑΣ δύο αλλοδαποί στα Χανιά για παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά και όπλα.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων. Κατά τις απογευματινές ώρες, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα σε περιοχή του Δήμου Χανίων στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί (30 και 31 ετών) και κατά το έλεγχο που πραγματοποίησαν βρήκαν και κατάσχεσαν 11,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 91,2 γραμμάρια κάνναβης, 585 ευρώ, ζυγαριά, αναδιπλούμενο μαχαίρι και τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, κατασχέθηκε το ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ