Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, παρουσία του ΥΦΥΠΕΞ Χάρη Θεοχάρη

Οι συμφωνίες αποτελούν συνέχεια των Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας που υπεγράφησαν μεταξύ της Naftogaz και των ελληνικών εταιρειών TERNA S.A. και DP PUMPS GROUP.

Παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στο Γκντανσκ της Πολωνίας, η υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών εταιρειών TERNA S.A. και DP PUMPS GROUP και της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου της Ουκρανίας, Naftogaz.

Οι συμφωνίες αποτελούν συνέχεια των Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας που υπεγράφησαν μεταξύ της Naftogaz και των δύο ελληνικών εταιρειών στις 30 Μαρτίου 2026 στο Κίεβο, κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ως επικεφαλής ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της διμερούς συνεργασίας.

Η συμφωνία μεταξύ της TERNA S.A. και της Naftogaz προβλέπει την ανάπτυξη συνεργασίας για την υλοποίηση έργων φυσικού αερίου και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Οδησσού. Αντίστοιχα, η συμφωνία μεταξύ της DP PUMPS GROUP και της Naftogaz αφορά την υλοποίηση έργων υποδομών ύδατος, συστημάτων άντλησης για σταθμούς παραγωγής ενέργειας και λοιπών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι συμφωνίες αυτές θέτουν τις βάσεις για την ενεργό συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας και των υποδομών. Παράλληλα, η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες της παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Τα Μνημόνια υπέγραψαν, από ελληνικής πλευράς, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεθνών Αγορών της TERNA S.A., Στάθης Νάτσης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DP PUMPS GROUP, Γεώργιος Πολέμης, ενώ τη Naftogaz εκπροσώπησε ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Oleksii Riabchyn.