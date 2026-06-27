Ναύπακτος: Φωτιά στην περιοχή Κρυονέρια

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι μέσα σε πυκνή δασική έκταση, καθώς και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, ενώ μέχρι τώρα δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Κρυονέρια, του Δήμου Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι μέσα σε πυκνή δασική έκταση, καθώς και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, ενώ μέχρι τώρα δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Στο μεταξύ, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που την προκάλεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ