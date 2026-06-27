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Συνελήφθη 21χρονος που οδηγούσε με 210 χλμ./ώρα στην Αθηνών – Λαμίας

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Συνελήφθη 21χρονος που οδηγούσε με 210 χλμ./ώρα στην Αθηνών – Λαμίας
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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 21χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, κινείτο με 210 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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