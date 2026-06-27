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Διάσωση 35 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου από σκάφος της FRONTEX

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Διάσωση 35 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου από σκάφος της FRONTEX
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Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης της FRONTEX, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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