Συνελήφθη 28χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στην Κυψέλη

Κατασχέθηκαν σχεδόν 17 κιλά κάνναβης.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών της ΕΛΑΣ συνέλαβαν, στην Κυψέλη, έναν 28χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 25ης Ιουνίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με άνδρα που διακινούσε ναρκωτικά έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Κυψέλης. Η επίμαχη οικία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν τον 28χρονο και πιστοποίησαν την εγκληματική του δραστηριότητα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 κιλά και 990,4 γραμμάρια κάνναβης, 24 γραμμάρια κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, αντιασφυξιογόνα μάσκα, δύο βεγγαλικά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.220 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ