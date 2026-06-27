Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με το κυβερνών κόμμα για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω για τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνει το ΠΑΣΟΚ.

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με το κυβερνών κόμμα για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω για τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνει το ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να την ελέγξει πλήρως.

«Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι... ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση. Καταλάβαμε», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για δηλώσεις της κ. Σδούκου. Προσθέτει πως «η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι... ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία».

Σημειώνει ότι «η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών» και τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευση μας η κατάργηση του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ